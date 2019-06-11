В СБУ рассказали, как Баканов получил звание лейтенанта

Иван Баканов (фото - president.gov.ua)

Председатель СБУ Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенанта первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ. Об этом пишет УП.

В соответствии с предоставленным военным билетом Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядового запаса.

По закону о военной службе в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющие высшее образование с уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующее профилю служебной деятельности, и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.

Воинское звание лейтенанта присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые на момент аттестации имеют высшее образование по уровню не ниже специалиста, соответствующее профилю служебной деятельности.

22 мая президент Владимир Зеленский поставил друга из Квартала 95 руководить СБУ.

6 июня Верховная Рада отказалась увольнять главу СБУ Грицака. За соответствующий проект постановления, поданный Зеленским, проголосовали только 87 депутатов.