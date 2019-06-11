Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 10:55

В СБУ рассказали, как Баканов получил звание лейтенанта

В СБУ рассказали, как Баканов получил звание лейтенанта - Фото
Иван Баканов (фото - president.gov.ua)

Воинское звание лейтенанта Ивану Баканову присвоил глава СБУ Василий Грицак

Председатель СБУ Василий Грицак присвоил воинское звание лейтенанта первому заместителю Ивану Баканову одновременно с принятием последнего на военную службу в СБУ. Об этом пишет УП.

В соответствии с предоставленным военным билетом Баканов состоял на учете в Дзержинском районном военном комиссариате Днепропетровской области, имел воинское звание рядового запаса.

По закону о военной службе в СБУ принимаются граждане Украины из числа военнообязанных, имеющие высшее образование с уровнем подготовки не ниже бакалавра, соответствующее профилю служебной деятельности, и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе лиц офицерского состава.


Скан: УП

Воинское звание лейтенанта присваивается военнослужащим, военнообязанным, которые на момент аттестации имеют высшее образование по уровню не ниже специалиста, соответствующее профилю служебной деятельности.

22 мая президент Владимир Зеленский поставил друга из Квартала 95 руководить СБУ.

6 июня Верховная Рада отказалась увольнять главу СБУ Грицака. За соответствующий проект постановления, поданный Зеленским, проголосовали только 87 депутатов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: василий грицак, сбу, Иван Баканов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 