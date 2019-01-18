В Счастье создана военно-гражданская администрация

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации в городе Счастье Новоайдарского района Луганской области. Текст указа размещен на сайте президента.

Командующий объединенных сил, а также председатель Луганской областной государственной администрации получили указание провести все необходимые мероприятия в соответствии с законом о военно-гражданских администрациях.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

17 января президент издал указ об учреждении Волновахской военно-гражданской администрации.

Согласно сводке штаба ООС, 18 января в период с 00:00 до 18:00, зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Вследствие обстрелов ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал.