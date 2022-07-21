В Сенате США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом

Ряд сенаторов передали в комитет по международным отношениям Сената США проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. Текст документа опубликован на сайте Сената.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В проекте резолюции отмечается, что "незаконная, преднамеренная, неспровоцированная и жестокая война против Украины включает обширные, систематические и вопиющие зверства против жителей Украины".

Согласно документу, следующие действия против украинского народа, совершенные российскими войсками под управлением политического руководства РФ, отвечают одному или нескольким критериям определения геноцида из статьи II Конвенции о предотвращении и наказании за преступления геноцида:

1) массовое убийство представителей украинского народа, бегство мирных жителей, целенаправленные обстрелы домов, школ, больниц, убежищ;

2) причинение тяжких телесных или психических травм представителям украинского народа путем неизбирательных ударов по гражданскому населению, преднамеренные удары по коридорам гуманитарной эвакуации, широко распространенное и систематическое сексуальное насилие против мирного населения Украины, в том числе женщин, детей и мужчин;

3) умышленное создание для украинского народа условий жизни, рассчитанных на его физическое уничтожение полностью или частично, включая перемещение из разрушенных населенных пунктов, оставление без еды, воды, крова, электричества, голод, вызванный разрушением сельскохозяйственных угодий, минирование полей и блокирование доставки гуманитарной помощи;

4) введение мер, направленных на предотвращение рождаемости среди украинского народа, о чем свидетельствуют широкомасштабные и прямые обстрелы российскими военными родильных домов и других медицинских учреждений, а также систематические удары по жилым районам;

5) насильственное массовое перемещение миллионов украинских мирных жителей, сотни тысяч из которых — дети.

В документе также отмечается, что намерение России подвергнуть геноциду украинцев подтверждается в официальных заявлениях, отрицающих украинскую государственность и суверенитет, в том числе заявлениях диктатора Владимира Путина.

Также отмечается, что некоторые российские солдаты и бригады, обвиняемые в совершении военных преступлений в Буче и в других местах, награждены Путиным медалями.

Кроме того сенаторы приняли во внимание публикацию государственного пропагандистского ресурса РИА Новости под названием "Что Россия должна сделать с Украиной", в которой "денацификация" определяется как "деукраинизация" или уничтожение Украины.

Таким образом, авторы документа предлагают Сенату "осудить Российскую Федерацию за совершение актов геноцида против украинского народа", обратиться к НАТО и ЕС с призывом поддержать Украину для предотвращения дальнейших актов геноцида России против украинцев, а также поддержать международные уголовные расследования для задержания российских политических лидеров и военнослужащих, ответственных за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Читайте также: Доказательств нарушения Россией в Украине Конвенции ООН о геноциде уже достаточно – CNN

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.