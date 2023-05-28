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В сети пишут о "прилетах" в Бердянске и Мариуполе – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2023, 21:48
В сети пишут о
Скриншот

Вечером 28 мая в сети появились фото и видео взрывов, которые якобы произошли во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске на юге Украины. Официальных подтверждений ударов по оккупантам сейчас нет.

В Бердянске сообщили о "взрывах", россияне тоже подтвердили, заявив, что якобы противовоздушная оборона оккупантов отработала по украинским ракетам.

Бердянская городская военная администрация утверждает, что было "минимум пять попаданий от ВСУ по российским позициям".

В сети пишут о "прилетах" в Бердянске и Мариуполе – фото, видео

Видео из Мариуполя:

LIGA.net не может подтвердить, что эти кадры действительно были сняты 28 мая во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе.

  • Вечером 26 мая в сети появились фото и видео взрыва во временно оккупированном Мариуполе. Россияне традиционно предположили, что это был якобы удар, нанесенный ракетами Storm Shadow с дальностью от 250 км.
  • За последнюю неделю сообщалось минимум о трех ударах по временно оккупированному Бердянску.
Оксана Житнюк
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войнавзрывмариупольбердянск
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