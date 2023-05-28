В сети пишут о "прилетах" в Бердянске и Мариуполе – фото, видео

Вечером 28 мая в сети появились фото и видео взрывов, которые якобы произошли во временно оккупированных Мариуполе и Бердянске на юге Украины. Официальных подтверждений ударов по оккупантам сейчас нет.

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В Бердянске сообщили о "взрывах", россияне тоже подтвердили, заявив, что якобы противовоздушная оборона оккупантов отработала по украинским ракетам.

Бердянская городская военная администрация утверждает, что было "минимум пять попаданий от ВСУ по российским позициям".

Видео из Мариуполя:

LIGA.net не может подтвердить, что эти кадры действительно были сняты 28 мая во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе.

Вечером 26 мая в сети появились фото и видео взрыва во временно оккупированном Мариуполе. Россияне традиционно предположили, что это был якобы удар, нанесенный ракетами Storm Shadow с дальностью от 250 км.

За последнюю неделю сообщалось минимум о трех ударах по временно оккупированному Бердянску.

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