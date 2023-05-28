У мережі пишуть про "прильоти" у Бердянську та Маріуполі – фото, відео

Увечері 28 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів, які нібито сталися у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську на півдні України. Офіційних підтверджень ударів по окупантах наразі немає.

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У Бердянську повідомили про "вибухи", росіяни теж підтвердили, заявивши, що нібито протиповітряна оборона окупантів відпрацювала по українських ракетах.

Бердянська міська військова адміністрація стверджує, що було "мінімум п'ять влучань від ЗСУ по російських позиціях".

Відео з Маріуполя:

LIGA.net не може підтвердити, що ці кадри дійсно були зняті 28 травня у тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі.

Увечері 26 травня у мережі з'явилися фото та відео вибуху у тимчасово окупованому Маріуполі. Росіяни традиційно припустили, що це був буцімто удар, завданий ракетами Storm Shadow із дальністю від 250 км.

За останній тиждень повідомлялося мінімум про три удари по тимчасово окупованому Бердянську.

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