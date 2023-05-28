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У мережі пишуть про "прильоти" у Бердянську та Маріуполі – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 21:48
У мережі пишуть про
Скриншот

Увечері 28 травня у мережі з'явилися фото та відео вибухів, які нібито сталися у тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську на півдні України. Офіційних підтверджень ударів по окупантах наразі немає.

У Бердянську повідомили про "вибухи", росіяни теж підтвердили, заявивши, що нібито протиповітряна оборона окупантів відпрацювала по українських ракетах.

Бердянська міська військова адміністрація стверджує, що було "мінімум п'ять влучань від ЗСУ по російських позиціях".

У мережі пишуть про "прильоти" у Бердянську та Маріуполі – фото, відео

Відео з Маріуполя:

LIGA.net не може підтвердити, що ці кадри дійсно були зняті 28 травня у тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі.

  • Увечері 26 травня у мережі з'явилися фото та відео вибуху у тимчасово окупованому Маріуполі. Росіяни традиційно припустили, що це був буцімто удар, завданий ракетами Storm Shadow із дальністю від 250 км.
  • За останній тиждень повідомлялося мінімум про три удари по тимчасово окупованому Бердянську.
Оксана Житнюк
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