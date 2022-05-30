В Севастополе в ремонте стоят сразу три российских больших десантных корабля – Крым.Реалии
30.05.2022, 01:09
Килен-бухта, где расположен судоремонтный завод Севастополя, и три БДК (Фото: RFE/RL)
В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На западном берегу Килен-бухты, в которой расположен судоремонтный завод, пришвартованы три БДК.
Один БДК без бортового номера стоит у входа в бухту, второй без номера – в середине и корабль "Азов" (бортовой номер 151) – у края бухты.
- 21 мая сообщалось, что российские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска.
Читайте также: Россия пытается подлатать флот "катером-утопленником" со Змеиного – ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии