В Севастополе в ремонте стоят сразу три российских больших десантных корабля – Крым.Реалии

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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На западном берегу Килен-бухты, в которой расположен судоремонтный завод, пришвартованы три БДК.

Один БДК без бортового номера стоит у входа в бухту, второй без номера – в середине и корабль "Азов" (бортовой номер 151) – у края бухты.

21 мая сообщалось, что российские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска.

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Наталия Медведева

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