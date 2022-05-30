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В Севастополе в ремонте стоят сразу три российских больших десантных корабля – Крым.Реалии

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 01:09
В Севастополе в ремонте стоят сразу три российских больших десантных корабля – Крым.Реалии - Фото
Килен-бухта, где расположен судоремонтный завод Севастополя, и три БДК (Фото: RFE/RL)

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России стоят на ремонте три крупных десантных корабля проекта 775. Об этом сообщает Крым.Реалии.

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На западном берегу Килен-бухты, в которой расположен судоремонтный завод, пришвартованы три БДК.

Один БДК без бортового номера стоит у входа в бухту, второй без номера – в середине и корабль "Азов" (бортовой номер 151) – у края бухты.

  • 21 мая сообщалось, что российские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска. 

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Наталия Медведева
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