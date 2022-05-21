РС: Оккупанты ремонтируют в Крыму корабль, его подбили в Бердянске – фото
Российские военные ремонтируют во временно оккупированном Крыму большой десантный корабль, который, вероятно, был подбит украинскими силами в порту Бердянска. Об этом сообщает Крым.Реалии – проект Радио Свобода.
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Отмечается, что большой десантный корабль проекта 775 без бортового номера стоит у причала в Килен-бухте на западном берегу. У корабля есть внешние признаки повреждений, на левом и правом бортах видны пятна красной грунтовки, с левого борта свешены тросы для люльки для покрасочных и ремонтно-сварочных работ.
Также на причале рядом с кораблем стоит военный КамАЗ, работает портовой кран. Журналисты методом исключения предположили, что этот корабль – "Новочеркасск", он был поврежден при атаке украинских сил на российский флот в Бердянске, во время которой еще был уничтожен бдк "Саратов" и поврежден бдк "Цезарь Куников".
Отмечается, что раньше у причала в Килен-бухте стоял на ремонте бдк "Ямал" (вышел в начале мая). Кроме того, 14 марта вышел из ремонта в Севастополе бдк "Цезарь Куников".
- 18 апреля сообщалось, что в Севастополе похоронили капитана "Цезаря Куникова" Александра Чирву, он умер от ран.
- 19 мая британская разведка подтвердила: за потерю крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, отстранен командующий флотом Игорь Осипов. По данным ГУР, он арестован.
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