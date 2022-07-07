В Северодонецке заявили о себе партизаны: фото
Во временно оккупированном Северодонецке заявили о себе партизаны – в городе появились листовки-послания к российским оккупантам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"Местное подполье распространило в городе послания для т.н. кадыровцев – оккупантов из Чечни, которые занимаются репрессиями в тылу и являются российским аналогом гестапо. Однако даже в тылу никто не может обеспечить им безопасность", – говорится в сообщении.
Опубликованы фотографии двух листовок, на одной из которых написано: "Аптишка, какого цвета будут твои штанишки, когда мы придем за тобой?"
На второй распечатана фотография главы Чечни Рамзана Кадырова и написано: "Кадыров, где ты прячешься? Почему мы тебя не можем найти в Северодонецке?"
- 24 июня глава Луганоской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские силы получили команду отходить из разрушенного Северодонецка на подготовленные позиции.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что отступление от Северодонецка украинских сил было тактическим и организованным, оно нужно для стратегической победы.
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