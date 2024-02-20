В северокорейской ракете, которой РФ била по Харькову, 75% деталей из США – отчет CAR

Фото: Харьковская областная прокуратура

Британская исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR) обнаружила в северокорейской баллистической ракете, которой российские военные атаковали Харьков в январе, сотни компонентов производства США и Европы. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании.

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Эксперты проанализировали 290 деталей из остатков ракеты, выпущенной по Харькову в январе 2024 года, и пришли к выводу, что 75% этих компонентов были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США.

Кроме того, в отчете указано, что они были изготовлены в течение последних трех лет. Еще 16% компонентов разработано предприятиями, зарегистрированными в Европе, и 9% – в Азии.

Фото: Conflict Armament Research

В отчете CAR отмечается, что обнаруженные детали могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Германии, Китае, Японии, Нидерландах, Швейцарии, Сингапуре и на Тайване. Собранные исследовательской организацией данные свидетельствуют о том, что Северная Корея при производстве ракет полагается на западные технологии.

КНДР могла закупить компоненты через посредников, уклоняясь от санкций, наложенных на нее в 2006 году, утверждают исследователи.

Conflict Armament Research

2 января оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову. В результате атаки один человек погиб, еще более 20 мирных жителей получили ранения.

6 января в прокуратуре Харьковской области заявили, что ракета, которой РФ ударила по Харькову 2 января, похожа на северокорейскую.

7 февраля оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову двумя северокорейскими баллистическими ракетами. В результате удара пострадали три человека.

16 февраля Андрей Костин заявил, что с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024-го РФ использовала для ракетных обстрелов Украины по меньшей мере 24 ракеты производства КНДР.

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