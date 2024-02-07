Удар по Харькову. Россия атаковала город двумя ракетами производства Северной Кореи – фото

По данным начальника следственного управления ГУНП, две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, – северокорейского производства

Обломки ракеты в Харькове (Фото: Facebook/Сергей Болвинов)

Российская армия во время массированной атаки утром 7 февраля ударила по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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По данным Болвинова, две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, – северокорейского производства. Он отметил, что металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

"Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", – констатировал Болвинов.

Обломки ракеты в Харькове (Фото: Facebook/Сергей Болвинов)

Обломки ракеты в Харькове (Фото: Facebook/Сергей Болвинов)

Российские захватчики 7 февраля нанесли ракетные удары по Харькову, в результате этого пострадали три человека, есть разрушения.

Позже главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Силам обороны удалось уничтожить 29 из 44 ракет, которые запустили оккупанты. Среди 15 ракет, которые не удалось сбить, были пять С-300.

Последствия удара по Харькову (Фото: Facebook/ Сергей Болвинов)

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января в прокуратуре Харьковской области заявили, что во время атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

11 января глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в интервью для LIGA.net заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора.

заявил, что военные эксперты почти стопроцентно уверены в том, что ракеты, которыми Россия била по Харькову, в частности 2 января 2024 года, были не производства страны-агрессора. По словам Буданова, Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.

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