Удар по Харкову. Росія атакувала місто двома ракетами виробництва Північної Кореї – фото

Російські загарбники 7 лютого завдали ракетних ударів по Харкову, внаслідок цього постраждали троє людей, є руйнування

Уламки ракети у Харкові (Фото: Facebook/Сергій Болвінов)

Російська армія під час масованої атаки вранці 7 лютого вдарила по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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За даними Болвінова, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

"Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", – констатував Болвінов.

Уламки ракети у Харкові (Фото: Facebook/Сергій Болвінов)

Уламки ракети у Харкові (Фото: Facebook/Сергій Болвінов)

Пізніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Силам оборони вдалося знищили 29 з 44 ракет, які запустили окупанти. Серед 15 ракет, які не вдалося збити, були й п'ять С-300.

Наслідки удару по Харкову (Фото: Facebook/ Сергій Болвінов)

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня у прокуратурі Харківської області заявили, що під час атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

11 січня очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов у інтерв'ю для LIGA.net заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня 2024 року, були не виробництва країни-агресора.

заявив, що військові експерти майже стовідсотково впевнені в тому, що ракети, якими Росія била по Харкову, зокрема 2 січня 2024 року, були не виробництва країни-агресора. За словами Буданова, наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.

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