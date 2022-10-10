В шести городах проблемы с интернетом, в восьми областях частично исчезла связь – Минцифра
10.10.2022, 21:29
Мобильный интернет
Сегодня массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с интернетом и связью в разных регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
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Во Львове, Харькове, Житомире, Сумах, Полтаве, Хмельницком есть существенные сложности с интернетом, а в восьми областях Украины частично исчезла или ухудшилась связь.
В настоящее время телеком-компании работают благодаря генераторам, сообщили в министерстве. Со своей стороны, Минцифра помогает обеспечить их достаточным запасом топлива. Это помогает не только сохранить, но и восстановить интернет и мобильную связь. К примеру, в Харьковской и Сумской областях снова начинают работать мобильные сети, отметили в Минцифры.
- Массированная российская ракетная атака привела к перебоям с мобильным интернетом и кое-где с мобильной связью в разных регионах Украины.
- В МВД опубликовали порядок действий при исчезновении связи мобильных операторов.
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