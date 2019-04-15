Новый президент может распустить Раду 27 мая - штабист Порошенко

Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В случае победы на выборах президента Владимира Зеленского возможен роспуск Верховной Рады, причем правовое подкрепление позиции проведения досрочных парламентских выборов сегодня "оценивается как 50 на 50". Об этом Украинской правде заявил замглавы штаба президента Петра Порошенко Сергей Березенко.

"Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов (в Раду) - да, они есть", - сказал нардеп.

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По его словам, как будут развиваться события по этой теме, зависит "как минимум от новоизбранного президента, от Рады и от многих других факторов".

Согласно Конституции, президент не имеет права распускать Раду в последние шесть месяцев срока полномочий парламента, и этот срок истекает 27 мая, говорит Березенко.

Штабист Порошенко утверждает, что уже в этот день новый президент может распустить Раду, поскольку "имеет законное право".

Сам Порошенко вчера, 14 апреля, заявил, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует.

У Зеленского, отвечая на вопрос о возможности роспуска этой Рады, заявили, что "пока еще это рано обсуждать", но отметили, что у них есть "интересные фишки", которые они обещают внедрить, если парламент откажется сотрудничать с новоизбранным президентом.