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15.04.2019, 11:54

Новый президент может распустить Раду 27 мая - штабист Порошенко

Новый президент может распустить Раду 27 мая - штабист Порошенко - Фото
Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сам Петр Порошенко вчера заявил, что пока что никаких конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента нет

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В случае победы на выборах президента Владимира Зеленского возможен роспуск Верховной Рады, причем правовое подкрепление позиции проведения досрочных парламентских выборов сегодня "оценивается как 50 на 50". Об этом Украинской правде заявил замглавы штаба президента Петра Порошенко Сергей Березенко.

"Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов (в Раду) - да, они есть", - сказал нардеп.

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По его словам, как будут развиваться события по этой теме, зависит "как минимум от новоизбранного президента, от Рады и от многих других факторов".

Согласно Конституции, президент не имеет права распускать Раду в последние шесть месяцев срока полномочий парламента, и этот срок истекает 27 мая, говорит Березенко.

Штабист Порошенко утверждает, что уже в этот день новый президент может распустить Раду, поскольку "имеет законное право".

Сам Порошенко вчера, 14 апреля, заявил, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует.

У Зеленского, отвечая на вопрос о возможности роспуска этой Рады, заявили, что "пока еще это рано обсуждать", но отметили, что у них есть "интересные фишки", которые они обещают внедрить, если парламент откажется сотрудничать с новоизбранным президентом.

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Теги: верховная рада, Сергей Березенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, досрочные выборы, роспуск, выборы-2019
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