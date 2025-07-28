В Сирии на сентябрь запланированы первые парламентские выборы при новом президенте

Сирийцы (Иллюстративное фото: EPA/MOHAMMED AL RIFAI)

В Сирии в сентябре могут пройти первые парламентские выборы при новой администрации. Избирательный процесс запланирован на 15–20 сентября, сообщил 27 июля глава избирательной комиссии Магомед Таха государственному информационному агентству SANA.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа уведомил его о важных поправках к избирательной системе. В частности, количество мест в Народном совете (местном парламенте) увеличится со 150 до 210. Треть кандидатов будет назначаться самим президентом, а также буде гарантировано участие женщин на уровне не менее 20%.

Сирия позволит иностранным наблюдателям контролировать работу избирательных комиссий и ход голосования.

В районах, которые не контролируются правительством, места по-прежнему будут распределяться в зависимости от численности населения. Речь идет о севере Сирии, где власть у курдов, и провинции Эс-Сувейда с преимущественно друзским населением.

Ожидается, что новое правительство заложит основу для более широкого демократического процесса в стране.