США решили исключить правящую организацию Сирии из списка террористов

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Фото: Мохаммед Бадра / EPA)

Соединенные Штаты решили отменить статус террористической для организации Хайат Тахрир аш-Шам, к которой принадлежит нынешний президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Соответствующее решение государственного секретаря Марко Рубио появилось на сайте Федерального реестра США.

Документ датирован 23 июня, но будет официально опубликован и вступит в силу 8 июля.

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Рубио отмечает, что перед принятием этого решения он консультировался с генеральным прокурором Штатов Пэм Бонди и министром финансов Скоттом Бессентом.

Хайат Тахрир аш-Шам ранее была филиалом террористической организации Аль-Каида, но с 2023 года организация заявила о своем отказе от исламского фундаментализма. ХТШ была ведущей силой в свержении диктатора Башара Асада в декабре 2024 года, и лидер организации аш-Шараа сначала стал фактическим главой Сирии, а затем занял пост президента страны на переходный период.