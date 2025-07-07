США решили исключить правящую организацию Сирии из списка террористов
Соединенные Штаты решили отменить статус террористической для организации Хайат Тахрир аш-Шам, к которой принадлежит нынешний президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Соответствующее решение государственного секретаря Марко Рубио появилось на сайте Федерального реестра США.
Документ датирован 23 июня, но будет официально опубликован и вступит в силу 8 июля.
Рубио отмечает, что перед принятием этого решения он консультировался с генеральным прокурором Штатов Пэм Бонди и министром финансов Скоттом Бессентом.
Хайат Тахрир аш-Шам ранее была филиалом террористической организации Аль-Каида, но с 2023 года организация заявила о своем отказе от исламского фундаментализма. ХТШ была ведущей силой в свержении диктатора Башара Асада в декабре 2024 года, и лидер организации аш-Шараа сначала стал фактическим главой Сирии, а затем занял пост президента страны на переходный период.
- В конце мая администрация президента США Трампа издала распоряжения, которые фактически отменяют санкции против Сирии. Позже то же самое сделал и Европейский Союз, а в июне страна вернулась в международную платежную систему SWIFT.
- Вашингтон планирует сократить свое военное присутствие в Сирии и оставить только одну базу.