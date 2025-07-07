Штати вирішили виключити керівну організацію Сирії з переліку терористів

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа (Фото: Mohammed Badra / EPA)

Сполучені Штати вирішили скасувати статус терористичної для організації Хайат Тахрір аш-Шам, до якої належить нинішній президент Сирії Ахмед аш-Шараа. Відповідне рішення державного секретаря Марко Рубіо з'явилось на сайті Федерального реєстру США.

Документ датований 23 червня, але він буде офіційно опублікований і набуде чинності 8 липня.

Читайте також Гірше не буде. Що відбувається в Сирії після падіння Асада і чому це важливо для України

Рубіо зауважує, що до ухвалення цього рішення він консультувався з генеральною прокуроркою Штатів Пем Бонді та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Хаят Тахрір аш-Шам у минулому була філіалом терористичної організації Аль-Каїда, але з 2023 року в організації заявили про відхід від ісламського фундаменталізму. ХТШ була провідною силою у поваленні диктатора Башара Асада у грудні 2024 року, і керівник організації аш-Шараа спочатку став фактичною главою Сирії, а згодом обійняв посаду президента країни на перехідний період.