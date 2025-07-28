У Сирії на вересень заплановано перші парламентські вибори за нового президента

Сирійці (Ілюстративне фото: EPA/MOHAMMED AL RIFAI)

У Сирії у вересні можуть відбутися перші парламентські вибори за нової адміністрації. Виборчий процес заплановано на 15–20 вересня, повідомив 27 липня голова виборчої комісії Магомед Таха державному інформаційному агентству SANA.

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа повідомив його про важливі поправки до виборчої системи. Зокрема, кількість місць у Народній раді (місцевому парламенті) збільшиться зі 150 до 210. Третина кандидатів призначатиметься самим президентом, а також буде гарантована участь жінок на рівні не менше 20%.

Сирія дозволить іноземним спостерігачам контролювати роботу виборчих комісій і перебіг голосування.

У районах, які не контролюються урядом, місця, як і раніше, будуть розподілятися залежно від чисельності населення. Йдеться про північ Сирії, де владу мають курди, і провінцію Ес-Сувейда з переважно друзьким населенням.

Очікується, що новий уряд закладе основу для ширшого демократичного процесу в країні.