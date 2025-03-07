В Сирии произошла самая кровавая стычка после падения режима Асада

Сирия (Фото: EPA/BILAL AL HAMMOUD)

Более 70 человек были убиты в сирийской провинции Латакия во время боевых действий между силами безопасности и обороны новой власти и боевиками, поддерживающими беглого диктатора Башара Асада. Это самая кровавая стычка со времен падения режима Асада в декабре 2024 года, сообщает France 24.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Среди погибших – военные и полицейские, асадовцы и мирные жители. Еще десятки человек ранены и захвачены боевиками в плен.

В четверг сторонники свергнутого президента совершили нападение на один из контрольно-пропускных пунктов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря. Рядом с этим местом находится российская авиабаза Хмеймим. В дальнейшем произошли столкновения в находящемся неподалеку Тартусе, а также в других районах, в том числе в Хомсе и Алеппо.

В провинции Латакия был введен комендантский час до 10 утра пятницы, в регион направлены дополнительные силы из Дамаска.