В Сирии произошла самая кровавая стычка после падения режима Асада
Более 70 человек были убиты в сирийской провинции Латакия во время боевых действий между силами безопасности и обороны новой власти и боевиками, поддерживающими беглого диктатора Башара Асада. Это самая кровавая стычка со времен падения режима Асада в декабре 2024 года, сообщает France 24.
Среди погибших – военные и полицейские, асадовцы и мирные жители. Еще десятки человек ранены и захвачены боевиками в плен.
В четверг сторонники свергнутого президента совершили нападение на один из контрольно-пропускных пунктов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря. Рядом с этим местом находится российская авиабаза Хмеймим. В дальнейшем произошли столкновения в находящемся неподалеку Тартусе, а также в других районах, в том числе в Хомсе и Алеппо.
В провинции Латакия был введен комендантский час до 10 утра пятницы, в регион направлены дополнительные силы из Дамаска.
- 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.
- 26 декабря переходная администрация Сирии сообщила о гибели 14 правоохранителей, убитых силами, которые остались верны Башару Асаду.