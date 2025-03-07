У Сирії сталася найкривавіша сутичка після падіння режиму Асада

Сирія (Фото: EPA/BILAL AL HAMMOUD)

Понад 70 людей були вбиті в сирійській провінції Латакія під час бойових дій між силами безпеки та оборони нової влади та бойовиками, що підтримують диктатора-втікача Башара Асада. Це найкривавіша сутичка з часів падіння режиму Асада в грудні 2024 року, повідомляє France 24.

Серед загиблих – військові та поліціянти, асадівці та мирні мешканці. Ще десятки людей поранені та захоплені бойовиками в полон.

6 березня прихильники поваленого президента скоїли напад на один із контрольно-пропускних пунктів у районі міста Джебла на березі Середземного моря. Поруч із цим місцем розташована російська авіабаза "Хмеймім". Надалі сталися зіткнення в Тартусі, що є неподалік, а також в інших районах, зокрема у Хомсі й Алеппо.

У провінції Латакія було введено комендантську годину до 10 ранку п'ятниці, до регіону спрямовано додаткові сили з Дамаска.