В СИЗО Харькова до смерти избили человека. Подозрения получили семь сотрудников учреждения
В Харьковском следственном изоляторе до смерти избили заключенного. Прокуратура и Государственное бюро расследований сообщили о подозрении семи сотрудникам учреждения, которые могут быть причастны к этому, сообщает офис Генерального прокурора.
По данным следствия, инцидент произошел 14 апреля 2025 года в государственном учреждении "Харьковский следственный изолятор". Мужчина был избит другими заключенными и скончался от полученных травм.
По данным ГБР, работники учреждения решили "воспитать" одного из только что доставленных подозреваемых и поместили его в камеру с другим осужденным, что является грубым нарушением закона. Через несколько часов после перевода потерпевшего, осужденные избили его до полуобморочного состояния.
Однако вместо оказания медицинской помощи и немедленного вызова скорой, работники изолятора оставили его в удаленной камере без помощи, фактически ожидая, пока он умрет. Ночью задержанный умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей. Как показала судебно-медицинская экспертиза, своевременно оказанная медицинская помощь могла спасти ему жизнь.
Чтобы скрыть обстоятельства смерти, работники СИЗО сообщили в соответствующие органы, что мужчина погиб во время потасовки в камере. Они намеренно умолчали о факте незаконного перевода и бездействия в оказании помощи.
27 июня прокуроры сообщили о подозрении в превышении власти и оставлении в опасности бывшему исполняющему обязанности начальника изолятора и двум старшим оперативникам. Готовится ходатайство в суд об их аресте.
Еще четырем бывшим сотрудникам предъявлено подозрение в халатности. Подготавливается ходатайство о взятии их под круглосуточный домашний арест.
- 24 апреля ГБР выявило нарушения в Киевском следственном изоляторе, в результате чего подозрения получили восемь сотрудников и пять заключенных. В учреждении была обнаружена устойчивая иерархическая структура криминального влияния, которую возглавлял "смотрящий".
- 2 июня Дмитрий Лубинец сообщал, что сотрудники Киевского СИЗО подозреваются в подделке подписей осужденных.