Сотрудники Киевского СИЗО подозреваются в подделке подписей осужденных – Лубинец

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Должностные лица Киевского следственного изолятора могли вносить ложные данные в официальные документы, выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции. Открыто уголовное производство. Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил Лубинец, в 2024 году он обнаружил системные нарушения прав осужденных относительно определения учреждений, в которых они должны отбывать наказание. По его инициативе эти факты были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В 2025 году работник Офиса омбудсмена принимал участие в заседаниях Центральной комиссии с целью обеспечения соблюдения прав осужденных.

По результатам изучения материалов были обнаружены факты, свидетельствующие, что должностные лица Киевского следственного изолятора могли вносить ложные данные в официальные документы, выписки из протоколов заседаний Центральной комиссии.

В частности, речь идет о возможной подделке подписей осужденных или внесении ложной информации об их отказе от подписи в документах, подтверждающих ознакомление с решением по определению вида учреждения и места отбывания наказания.

"Это грубо нарушает право осужденных на обжалование таких решений в суде, гарантированное Конституцией Украины. Такие действия подрывают доверие к системе и государству в целом", – заявил Лубинец.

По инициативе представителя омбудсмена по правам человека в местах несвободы Виталия Никулина Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно подделки документов работниками Киевского СИЗО.