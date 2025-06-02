Працівники Київського СІЗО підозрюються в підробці підписів засуджених – Лубінець

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмена)

Службові особи Київського слідчого ізолятора могли вносити неправдиві дані до офіційних документів, витягів із протоколів засідань Центральної комісії Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, у 2024 році він виявив системні порушення прав засуджених щодо визначення установ, у яких вони мають відбувати покарання. За його ініціативи ці факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У 2025 році працівник Офісу омбудсмена брав участь у засіданнях Центральної комісії з метою забезпечення додержання прав засуджених.

За результатами вивчення матеріалів було виявлено факти, які свідчать, що службові особи Київського слідчого ізолятора могли вносити неправдиві дані до офіційних документів, витягів із протоколів засідань Центральної комісії.

Зокрема, йдеться про можливу підробку підписів засуджених або внесення неправдивої інформації про їхню відмову від підпису в документах, що підтверджують ознайомлення з рішенням щодо визначення виду установи та місця відбування покарання.

"Це грубо порушує право засуджених на оскарження таких рішень у суді, гарантоване Конституцією України. Такі дії підривають довіру до системи й держави в цілому", – заявив Лубінець.

За ініціативою представника омбудсмена з прав людини в місцях несвободи Віталія Нікуліна Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо підробки документів працівниками Київського СІЗО.