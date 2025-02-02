ДБР: У колонії на Полтавщині не тільки катували, а й вбивали в'язнів

Встановлено, що під час тортур, які тривали годину, ув'язнений отримав тяжкі травми та помер

Кадри побиття засуджених (Фото: ОГП)

Державне бюро розслідувань встановило, що у колонії в Полтавській області діяла організована група, яка не лише катувала, а й вбивала ув’язнених. П'ятьом працівникам "Божковської виправної колонії №16 повідомили про нову підозру.

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Зазначається, що слідчим вдалося довести не тільки факти знущань та побиття, а і фактичного убивства внаслідок цих катувань. Задокументовано один такий випадок.

Слідчі встановили, що жертвами підозрюваних були майже всі, хто потрапляв туди вперше. Кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання.

Зазначається, що новоприбулих змушували прибирати підлогу, знімаючи це на камеру. Якщо людина відмовлялася, її били руками, ногами, гумовими кийками та палицями у різні частини тіла, викручували руки. Також могли покласти на мокру поверхню та ходити по їх тілу.

Задокументовано факт завдавання понад 200 ударів одному із засуджених. А в Офісі генпрокурора зазначили, що у лютому 2022 року співробітники колонії катували одного із засуджених упродовж години. Все це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

Під час чергового катування організатор наніс ув’язненому тяжкі тілесні ушкодження, від яких той помер.

ДБР повідомило п'ятьом службовим особам колонії про нові підозри в катуванні та вчиненні кримінального правопорушення організованою групою. Дії керівника групи додатково кваліфікували за статтею про умисні тяжкі тілесні ушкодження.

Підозрюваним може загрожувати до 10 років за ґратами.

29 травня ДБР з'ясувало, що в Україні масово катували в'язнів. Вручено підозри посадовцям колонії.

27 серпня омбудсман Лубінець повідомив, що ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав 400 000 грн премії при звільненні.