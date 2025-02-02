ГБР: В колонии в Полтавской области не только пытали, но и убивали заключенных

Установлено, что во время пыток, длившихся час, заключенный получил тяжелые травмы и умер

Кадры избиения осужденных (Фото: ОДП)

Государственное бюро расследований установило , что в колонии в Полтавской области действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных. Пятерым работникам "Божковской исправительной колонии №16" сообщили о новом подозрении.

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Отмечается, что следователям удалось доказать не только факты издевательств и избиений, но и фактического убийства в результате этих пыток. Задокументирован один случай.

Следователи установили, что жертвами подозреваемых были почти все, кто попадал туда впервые. Каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приемки.

Отмечается, что новоприбывших принуждали убирать пол, снимая это на камеру. Если человек отказывался, его били руками, ногами, резиновыми дубинками и палками в разные части тела, выкручивали руки. Также могли положить на мокрую поверхность и ходить по их телу.

Задокументирован факт нанесения более 200 ударов одному из осужденных. А в Офисе генпрокурора отметили , что в феврале 2022 года сотрудники колонии пытали одного из осужденных в течение часа. Все это сопровождалось неизменным психологическим давлением.

Во время очередной пытки организатор нанес заключенному тяжелые телесные повреждения, от которых тот скончался.

ДБР сообщило пяти должностным лицам колонии о новых подозрениях в пытках и совершении уголовного правонарушения организованной группой. Действия руководителя группы дополнительно квалифицировали по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях.

Подозреваемым может грозить до 10 лет за решеткой.

29 мая ДБР выяснило, что в Украине массово пытали заключенных . Вручены подозрения должностным лицам колонии.

27 августа омбудсман Лубинец сообщил, что эксначальник Божковской колонии, где пытали заключенных, получил 400 000 грн премии при освобождении.