ГБР нашло нарушения в СИЗО Киева: подозрения получили восемь работников и пять заключенных

Задержание (Фото: ДБР)

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили нарушения в следственном изоляторе Киева, крупнейшем в Украине. Задержаны 13 человек, среди которых сотрудники СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным правоохранителей, с начала 2024 года следователи провели комплекс мер по документированию системных пыток, совершаемых работниками СИЗО.

В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного воздействия. Ее возглавлял так называемый смотрящий.

К функционированию этой "вертикали" он привлек часть персонала изолятора и медиков, фактически действовавших под контролем криминалитета. Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги из заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, в том числе с летальным исходом.

В ноябре 2024 года ГБР инициировало кадровые изменения, фактически остановившие деятельность преступной сети. В то же время отдельные работники изолятора остались под влиянием криминалитета.

Так, уже после кадровых изменений ГБР задокументировало действия группы заключенных во главе со "смотрящим", которые при бездействии персонала вывели одного из заключенных во двор, где жестоко избили его. От полученных травм человек скончался.

Правоохранители утверждают, что сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть – подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без должной медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он умер.

Подозрение вручено пяти заключенным. Им инкриминируют нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Подозреваемых перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

Восемь работников СИЗО – инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам – получили подозрения по следующим статьям:

→ превышение власти или служебных полномочий;

→ служебная халатность;

→ оставление в опасности;

→ неоказание помощи;

→ служебный подлог;

→ подделка официального документа;

→ соучастие в преступлении группой лиц.

В прокуратуре уточнили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР