ДБР виявило порушення у СІЗО Києва: підозри отримали вісім працівників і п’ять ув’язнених

Затримання (Фото: ДБР)

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили порушення у слідчому ізоляторі Києва, який є найбільшим в Україні. Затримано 13 осіб, серед яких працівники СІЗО. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними правоохоронців, від початку 2024 року слідчі провели комплекс заходів для документування системних катувань, які вчиняли працівники СІЗО.

У процесі розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящий".

До функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу ізолятора та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету. Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри й застосовували фізичне насильство, включно і з летальними наслідками.

У листопаді 2024 року ДБР ініціювало кадрові зміни, що фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

Так, уже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі зі "смотрящим", які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, де жорстоко його побили. Від отриманих травм чоловік помер.

Правоохоронці стверджують, що працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати – підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

Підозру вручено п’яти ув’язненим. Їм інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Підозрюваних перевели до інших установ виконання покарань.

Вісім працівників СІЗО – інспектори, чергові, медики та старші в корпусах – отримали підозри за такими статтями:

→ перевищення влади або службових повноважень;

→ службова недбалість;

→ залишення в небезпеці;

→ ненадання допомоги;

→ службове підроблення;

→ підроблення офіційного документа;

→ співучасть у злочині групою осіб.

У прокуратурі уточнили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР