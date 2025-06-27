У СІЗО Харкова до смерті забили в'язня. Підозри отримали сім працівників установи

Ексначальник ізолятора та шість його підлеглих можуть бути причетні до смертельного побиття

Вручення підозри (Фото: ДБР)

У Харківському слідчому ізоляторі до смерті побили ув'язненого. Прокуратура та Державне бюро розслідувань повідомили про підозри сімом працівникам установи, які можуть бути причетні до цього, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, інцидент трапився 14 квітня 2025 року в державній установі "Харківський слідчий ізолятор". Чоловіка побили інші вʼязні, та внаслідок отриманих травм той помер.

За даними ДБР, працівники установи вирішили "виховати" одного з щойно доставлених підозрюваних і помістили його до камери з іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Через кілька годин після переведення потерпілого, засуджені побили його до напівпритомного стану.

Однак замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої, працівники ізолятора залишили його у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи, поки він помре. Уночі затриманий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м’яких тканин. Як показала судово-медична експертиза, своєчасно надана медична допомога могла врятувати йому життя.

Щоб приховати обставини смерті, працівники СІЗО повідомили до відповідних органів, що чоловік загинув під час бійки в камері. Вони навмисно замовчали факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги.

27 червня прокурори повідомили про підозру у перевищенні влади та залишенні в небезпеці колишньому виконувачу обов'язків начальника ізолятора та двом старшим оперуповноваженим. Готується клопотання до суду про їх арешт.

Ще чотирьом колишнім працівникам повідомили про підозру у службовій недбалості. Готується клопотання про те, щоб узяти їх під цілодобовий домашній арешт.

Окремо Нацполіція повідомила про підозру засудженому, який завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Вручення підозри (Фото: ДБР)