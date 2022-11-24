В Скадовском районе оккупанты проверяют местных, ищут "диверсантов" – Генштаб
Оккупанты ужесточили проверки местных жителей на временно занятых ими территориях Скадовского района Херсонской области после того, как ВСУ уничтожили там ряд военных объектов россиян. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По информации Генштаба, на временно оккупированных частях Скадовского района Херсонской области после эффективного огневого поражения объектов российских войск в населенных пунктах Новониколаевка и Красное оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на мерах по сдерживанию ВСУ, на отдельных направлениях продолжает наступательные действия.
Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники противника и два удара по позициям вражеских ЗРК.
Читайте также: Оккупанты делают бетонные конструкции в Крыму и везут в сторону Армянска: сводка Генштаба
Комментарии