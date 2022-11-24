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В Скадовском районе оккупанты проверяют местных, ищут "диверсантов" – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 19:26
В Скадовском районе оккупанты проверяют местных, ищут
Фото -– Facebook Генерального штаба ВСУ

Оккупанты ужесточили проверки местных жителей на временно занятых ими территориях Скадовского района Херсонской области после того, как ВСУ уничтожили там ряд военных объектов россиян. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

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По информации Генштаба, на временно оккупированных частях Скадовского района Херсонской области после эффективного огневого поражения объектов российских войск в населенных пунктах Новониколаевка и Красное оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на мерах по сдерживанию ВСУ, на отдельных направлениях продолжает наступательные действия.

Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и техники противника и два удара по позициям вражеских ЗРК.

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Сергій Бережний
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сводка генштаб Генштаб ВСУ
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