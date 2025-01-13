В Словакии школьник с флагом Украины на груди отказался пожимать руку Пеллегрини – видео

Почему школьник решил так поступить неизвестно, однако на его костюме была символика Украины – лента в цветах национального флага

Петер Пеллегрини (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

В Словакии школьник с символикой Украины на одежде демонстративно отказался пожимать руку президенту страны Петеру Пеллегрини. Это произошло во время награждения победителей математической олимпиады в президентском дворце.

Как отмечает словацкое издание Aktuality, Симон Оманик получил бронзовую медаль на Центральноевропейской математической олимпиаде из рук министра образования Томаша Друкера.

Когда министр предложил ему пожать руку стоявшего рядом Пеллегрини, ученик отказался, несмотря на то, что президент уже протянул руку. В то же время Пеллегрини сделал с Омаником совместное фото, улыбаясь на камеру.

Почему школьник решил так поступить неизвестно, однако на его костюме была символика Украины – лента в цветах национального флага. Пеллегрини, как известно, придерживается последовательно антиукраинской позиции.

Это вы закинули? Ten chalan je u mne akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025