У Словаччині школяр з прапором України на грудях відмовився тиснути руку Пеллегріні – відео
Петер Пеллегріні (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

У Словаччині школяр із символікою України на одязі демонстративно відмовився тиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні. Це сталося під час нагородження переможців математичної олімпіади, яке відбулося у президентському палаці.

Як зазначає словацьке видання Aktuality, Симон Оманік отримав бронзову медаль на Центральноєвропейській математичній олімпіаді з рук міністра освіти Томаша Друкера.

Коли міністр запропонував йому потиснути руку Пеллегріні, який стояв поруч, учень відмовився, попри те, що президент уже простягнув руку. Водночас після цього Пеллегріні зробив з Оманіком спільне фото, посміхаючись на камеру.

Чому школяр вирішив так вчинити невідомо, проте на його костюмі була символіка України – стрічка у кольорах національного прапора. Пеллегріні, як відомо, дотримується послідовно антиукраїнської позиції.

  • 16 грудня 2024 року Пеллегріні заявив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру. Він також закликав до "негайних" мирних переговорів.
Читайте також
Президент Словаччини сказав, що не приїде в Україну через зупинення транзиту газу
війнаСловаччинашколяріПетер Пеллегріні