У Словаччині школяр з прапором України на грудях відмовився тиснути руку Пеллегріні – відео

Чому школяр вирішив так вчинити невідомо, проте на його костюмі була символіка України – стрічка у кольорах національного прапору

Петер Пеллегріні (Фото: ЕРА/Jarek Praszkiewicz)

У Словаччині школяр із символікою України на одязі демонстративно відмовився тиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні. Це сталося під час нагородження переможців математичної олімпіади, яке відбулося у президентському палаці.

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Як зазначає словацьке видання Aktuality, Симон Оманік отримав бронзову медаль на Центральноєвропейській математичній олімпіаді з рук міністра освіти Томаша Друкера.

Коли міністр запропонував йому потиснути руку Пеллегріні, який стояв поруч, учень відмовився, попри те, що президент уже простягнув руку. Водночас після цього Пеллегріні зробив з Оманіком спільне фото, посміхаючись на камеру.

Чому школяр вирішив так вчинити невідомо, проте на його костюмі була символіка України – стрічка у кольорах національного прапора. Пеллегріні, як відомо, дотримується послідовно антиукраїнської позиції.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

16 грудня 2024 року Пеллегріні заявив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки для досягнення миру. Він також закликав до "негайних" мирних переговорів.