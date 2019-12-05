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В Слуге народа хотят спрятать декларацию Богдана еще на год

В Слуге народа хотят спрятать декларацию Богдана еще на год - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.12.2019, 12:37

Глава партии объясняет: руководство Офиса президента было назначено недавно – и не готовилось к декларированию

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко внес поправку в законопроект №2260, которой предлагается отсрочить на год подачу деклараций для сотрудников Офиса президента, помощников депутатов и судей. Скриншот соответствующей поправки опубликовала в Facebook нардеп фракции Голос Александра Устинова.

Корниенко в комментарии LIGA.net объяснил свое предложение тем, что перечисленные должностные лица якобы еще не готовы к декларированию.

"Руководство Офиса президента было назначено летом - в начале сентября. Многие из них попросту не готовились к декларированию. Поэтому будет честно, если мы дадим им возможность спокойно все задекларировать. Но через год", - объяснил политик.

Справка. Законопроект №2260 вносит некоторые изменения в законодательство, которые среди прочего направлены на противодействие коррупции среди госслужащих. 12 ноября его приняли в первом чтении - на сегодня запланировано второе слушание.

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