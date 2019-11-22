Богдан не имеет контроля над фракцией Слуга народа - Корниенко

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

У главы Офиса президента Андрея Богдана нет отдельной вертикали управления депутатами фракции Слуга народа. Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко в интервью НВ.

"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей (Богдан, - ред.) принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них. Меньше, чем в половине", - отметил Корниенко.

По его словам, все случаи присутствия Богдана на фракции, касались моментов, когда на заседание приходил президент. "У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс", - уточнил Корниенко.

Справка. Изгнанный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков несколько раз попадал в громкие истории. В начале недели он рассказал, как его за отказ голосовать вызывали на ковер к главе Офиса президента Андрею Богдану. В конце октября Поляков также заявлял, что один из нардепов "заказал" его криминальному авторитету. Как считает Поляков, "заказ" был сделан из-за того, что он "давит" на генпрокурора Руслана Рябошапку по делу экс-замглавы Нацбанка Бориса Приходько.

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