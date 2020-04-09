В Слуге народа нашли способ отказаться от госденег в пользу борьбы с COVID-19

Партия Слуга народа нашла юридический способ отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в Facebook замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук.
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По ее словам, в новой редакции госбюджета будут предусмотрены изменения, которые позволят партиям отказываться от финансирования поквартально, а не на весь период от выборов до выборов.
Кравчук выразила надежду, что возможностью отказаться от бюджетных денег, чтобы они были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, воспользуются и другие политические силы.
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