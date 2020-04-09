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В Слуге народа нашли способ отказаться от госденег в пользу борьбы с COVID-19

В Слуге народа нашли способ отказаться от госденег в пользу борьбы с COVID-19 - Фото
Евгения Кравчук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
09.04.2020, 13:56

В новую редакцию бюджета Слуга народа предлагает внести изменения, которые позволят партиям отказываться от госфинансирования поквартально

Партия Слуга народа нашла юридический способ отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в Facebook замглавы фракции СН в Верховной Раде Евгения Кравчук.

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По ее словам, в новой редакции госбюджета будут предусмотрены изменения, которые позволят партиям отказываться от финансирования поквартально, а не на весь период от выборов до выборов.

Кравчук выразила надежду, что возможностью отказаться от бюджетных денег, чтобы они были направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, воспользуются и другие политические силы.

  • 2 октября Рада приняла законопроект, сокративший госфинансирование партий вдвое.
  • 26 марта СН сделала заявление об отказе от госфинансирования и направлении этих денег на борьбу с коронавирусом.
  • 7 апреля стало известно, что СН пока не смогла найти юридический способ отказаться от бюджетных денег на год.

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Денис Юдин
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Слуга народа бюджет Евгения Кравчук коронавирус COVID-19
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