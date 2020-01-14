В Слуге народа нашли замену Яременко и Венедиктовой

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа определилась с кандидатурами на замену председателям парламентских комитетов Богдану Яременко и Ирине Венедиктовой. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил лидер фракции СН Давид Арахамия.

Вместо Яременко на должность председателя комитета по внешней политике будет предложен депутат из СН Александр Мережко, а вместо Венедиктовой на должность председателя комитета по правовой политике - депутат из СН Андрей Костин.

Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ.

Андрей Костин - адвокат, заместитель главы комитета Рады по правовой политике.