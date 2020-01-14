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В Слуге народа нашли замену Яременко и Венедиктовой

В Слуге народа нашли замену Яременко и Венедиктовой - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
14.01.2020, 11:19

На должности председателей комитетов Рады предложат кандидатуры Мережко и Костина

Фракция Слуга народа определилась с кандидатурами на замену председателям парламентских комитетов Богдану Яременко и Ирине Венедиктовой. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил лидер фракции СН Давид Арахамия.

Вместо Яременко на должность председателя комитета по внешней политике будет предложен депутат из СН Александр Мережко, а вместо Венедиктовой на должность председателя комитета по правовой политике - депутат из СН Андрей Костин.

Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ.

Андрей Костин - адвокат, заместитель главы комитета Рады по правовой политике.

  • В октябре прошлого года Яременко попал в скандал - переписывался на заседании Рады, предположительно, с секс-работницей.
  • В декабре Рада пыталась заменить Яременко на Елизавету Ясько, но голосов за кандидатуру Ясько на это не нашлось.
  • 27 декабря Венедиктову назначили временно исполняющей обязанности директора ГБР, вместо уволенного Романа Трубы.

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верховная рада Андрей Костин Ирина Венедиктова Давид Арахамия богдан яременко Александр Мережко
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