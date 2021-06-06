В Слуге народа объяснили, почему формировать реестр олигархов должен СНБО
Проблема олигархов представляет угрозу нацбезопасности. Именно поэтому законопроект о деолигархизации предлагает поручить формирование реестра олигархов Совету национальной безопасности и обороны. Об этом заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает пресс-служба партии СН.
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"В системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена", – сказал депутат и добавил.
По его словам, в Украине влияние олигархов на экономику настолько масштабное, что представляет угрозу национальной безопасности – поэтому эту проблему нужно решать на уровне СНБО.
- 2 июня президент подал в Верховную Раду как неотложный проект закона, призванный ликвидировать олигархическую систему в Украине.
- 3 июня текст законопроекта зарегистрировали в Верховной Раде.
- 6 июня в СН анонсировали не менее семи дополнительных законопроектов, направленных на деолигархизацию.
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