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В Слуге народа объяснили, почему формировать реестр олигархов должен СНБО

06.06.2021, 17:23
В Слуге народа объяснили, почему формировать реестр олигархов должен СНБО - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Слуга народа)

Проблема олигархов представляет угрозу нацбезопасности. Именно поэтому законопроект о деолигархизации предлагает поручить формирование реестра олигархов Совету национальной безопасности и обороны. Об этом заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает пресс-служба партии СН.

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"В системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена", – сказал депутат и добавил.

По его словам, в Украине влияние олигархов на экономику настолько масштабное, что представляет угрозу национальной безопасности – поэтому эту проблему нужно решать на уровне СНБО.

Читайте также: Зеленский: Вопрос о статусе олигархов будет вынесен на референдум – видео

Наталия Медведева
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олигарх деолигархизация Слуга народа снбо Даниил Гетманцев
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