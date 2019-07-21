В Слуге народа придумали, что делать с телеканалами Медведчука

Виктор Медведчук (скриншот) 2

Партия Слуга народа намерена предложить запретить людям, имеющим бизнес в России, владеть украинскими телеканалами. Об этом сообщил кандидат в нардепы и гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы обговаривали одную идею, чтобы на законодательном уровне закрепить, что люди, которые имеют бизнес со страной-агрессором, или их партнеры вряд ли могли бы владеть общенациональными средствами массовой информации", - сказал он в ходе дискуссионой панели в штабе партии.

Политтехнолог штаба Никита Потураев уточнил LIGA.net, что это пока только идея, которая находится на стадии детализации.

"Нужно прописать все так, чтобы оно не разрушилось из-за одного судебного иска", - объяснил он

Также в партии помнят о том, что фактически телеканалы 112 Украина, Newsone и Zik принадлежат не Медведчуку, а его бизнес-партнеру Тарасу Козаку, который, насколько известно, не имеет бизнеса в РФ.

"Мы об этом знаем и поэтому детально думаем, как справиться и с этим", - добавил Потураев.

11 июля сообщалось, что на основании тех документов, которые есть в распоряжении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, регулятор не может установить связь телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK с Россией или Виктором Медведчуком.

8 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ и ГПУ получили информацию о том, что конечный бенефициарный собственник телеканала NewsOne связан с российским Промсвязьбанком, через который Кремль проводит оборонные заказы.