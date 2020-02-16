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В Слуге народа распределили должности в высшем совете: список

В Слуге народа распределили должности в высшем совете: список - Фото
Съезд Слуги народа (Фото: Facebook партии)
16.02.2020, 20:32

На съезде Слуги народа назначили восемь ответственных за разные направления деятельности партии

Партия Слуга народа обновила состав высшего совета. Об этом сообщается в Facebook СН.

Отмечается, что на партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление.

Список членов высшего совета СН:

Армет Культенко – региональное развитие;

Александр Качура – партийное строительство;

Евгения Кравчук – коммуникации и идеология;

Сергей Кострийчук – организационно-массовая работа;

Вадим Галайчук – международная работа;

Анатолий Остапенко – юридические вопросы;

Роман Грищук – работа с сообществами;

Ольга Коваль – образование и развитие;

Александр Корниенко – председатель партии Слуга народа, председатель высшего совета партии.

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Слуга народа съезд Высший совет
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