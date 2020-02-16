В Слуге народа распределили должности в высшем совете: список

Партия Слуга народа обновила состав высшего совета. Об этом сообщается в Facebook СН.
Отмечается, что на партийном съезде присутствовали восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление.
Список членов высшего совета СН:
Армет Культенко – региональное развитие;
Александр Качура – партийное строительство;
Евгения Кравчук – коммуникации и идеология;
Сергей Кострийчук – организационно-массовая работа;
Вадим Галайчук – международная работа;
Анатолий Остапенко – юридические вопросы;
Роман Грищук – работа с сообществами;
Ольга Коваль – образование и развитие;
Александр Корниенко – председатель партии Слуга народа, председатель высшего совета партии.
Читайте также: Больше не секси. Слуга народа предложила новую идеологию