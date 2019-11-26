В Слуге народа сказали, сколько партия получит денег из бюджета

Партия Слуга народа получит в следующем году от государства около 200 млн грн. Об этом рассказал глава партии Александр Корниенко в интервью Hromadske.
По его словам, партия получит две суммы. Первая - компенсация затрат на выборы, которая будет выплачиваться с этого года. Для Слуги народа она составит около 114 млн грн. Вторая сумма - госфинансирование уставной деятельности партий. Доля СН составит около 80-90 млн грн, примерно по 20 млн грн в квартал.
Корниенко рассказал, что компенсацию за выборы партия планирует инвестировать в развитие структуры, издание партийной газеты и создание центров, в частности - центра стратегий и наработки решений.
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