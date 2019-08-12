В Слуге народа сказали, ведут ли переговоры с Голосом о коалиции

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа не ведет переговоров о коалиции с партией Голос. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, велись ли переговоры с Голосом по созданию коалиции, Корниенко сказал: "Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от Голоса. На уровне партии мы не обсуждали".

По его словам, вероятно, что в Раде будет одна фракция, которая сформирует большинство "Это вероятный вариант развития событий", - уточнил он.

Говоря о том, обращались ли к Слуге народа мажоритарщики-самовыдвиженцы с тем, чтобы войти в состав фракции, Корниенко ответил: "Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов. В принципе, мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии".