Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Слуге народа сказали, ведут ли переговоры с Голосом о коалиции

В Слуге народа сказали, ведут ли переговоры с Голосом о коалиции - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 10:07

Глава избирательного штаба Слуги народа Александра Корниенко отметил, что о переговорах с партией Святослава Вакарчука ему ничего неизвестно

Партия Слуга народа не ведет переговоров о коалиции с партией Голос. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Слуга народа Александра Корниенко в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, велись ли переговоры с Голосом по созданию коалиции, Корниенко сказал: "Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от Голоса. На уровне партии мы не обсуждали".

По его словам, вероятно, что в Раде будет одна фракция, которая сформирует большинство "Это вероятный вариант развития событий", - уточнил он.

Говоря о том, обращались ли к Слуге народа мажоритарщики-самовыдвиженцы с тем, чтобы войти в состав фракции, Корниенко ответил: "Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов. В принципе, мы рассматриваем различные предложения с их стороны. Мы сейчас не готовы называть фамилии".

  • 3 августа сообщалось, что партию Слуга народа после возможного назначения Дмитрия Разумкова на пост спикера Верховной Рады может возглавить Корниенко, а кандидатом на должность главы фракции является Давид Арахамия
Напишите нам
Вакарчук Святослав Слуга народа голос Дмитрий Разумков Александр Корниенко Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 