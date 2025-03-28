В соглашение об ископаемых вернули требования США о возмещении помощи Украине – ЕП
Администрация президента США Дональда Трампа вернула в Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины пункт о компенсации всей помощи, предоставленной Соединенными Штатами Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на копию документа.
По данным журналистов, согласно новому варианту соглашения Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, полученной с февраля 2022 года.
Эта сумма будет считаться первоначальным вкладом Международной финансовой корпорации развития США (DFC) в фонд восстановления.
Как говорит текст соглашения, Украина должна конвертировать доходы фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу.
Источниками дохода фонда станут:
50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины;
50% доходов от инфраструктурных объектов (детали этого пункта в соглашении не раскрыты).
Предполагается, что фонд сможет реинвестировать часть доходов в проекты в Украине, получая 50% будущих доходов государства от этих инвестиций.
Кроме того, соглашение обязывает Украину производить выплаты в срок, ведь предусмотрено ежегодное увеличение суммы "долга" на 4%.
- 26 февраля 2025 года в медиа появился текст соглашения о полезных ископаемых, которое должны подписать Украина и США. Документ состоит из 11 пунктов.
- В тот же день Зеленский сообщил, что Украина не является должником США за предварительную помощь, согласно новому варианту соглашения о полезных ископаемых.
- После ссоры в Овальном кабинете 28 февраля этот вариант соглашения не был подписан .