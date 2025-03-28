В соглашение об ископаемых вернули требования США о возмещении помощи Украине – ЕП

Речь идет о компенсации не только военной и бюджетной помощи, но и гуманитарной

Иллюстративное фото: Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа вернула в Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины пункт о компенсации всей помощи, предоставленной Соединенными Штатами Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на копию документа.

По данным журналистов, согласно новому варианту соглашения Украина обязуется компенсировать США стоимость всей помощи – бюджетной, военной и гуманитарной, полученной с февраля 2022 года.

Эта сумма будет считаться первоначальным вкладом Международной финансовой корпорации развития США (DFC) в фонд восстановления.

Как говорит текст соглашения, Украина должна конвертировать доходы фонда в доллары и перечислять их на счета американской стороны по запросу.

Источниками дохода фонда станут:

50% стоимости всех новых лицензий и рентных платежей за разработку недр Украины;

50% доходов от инфраструктурных объектов (детали этого пункта в соглашении не раскрыты).

Предполагается, что фонд сможет реинвестировать часть доходов в проекты в Украине, получая 50% будущих доходов государства от этих инвестиций.

Кроме того, соглашение обязывает Украину производить выплаты в срок, ведь предусмотрено ежегодное увеличение суммы "долга" на 4%.