В составе ВСУ пополнение – 47-я штурмовая бригада

15 ноября в составе Вооруженных Сил Украины появилось новое формирование – 47 бригада, которое выросло до таких масштабов за время полномасштабной войны из отдельного батальона. Об этом сообщил в Facebook ее главный мастер-сержант Валерий Маркус.

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"С сегодняшнего дня мы – 47 бригада. Бюрократические процедуры расширения пройдены", – написал он.

По его словам, теперь "в кратчайшие сроки дополучаем вооружение, технику и возвращаемся на фронт уже в статусе бригады".

До расширения комбатом в/ч был 25-летний капитан Иван "Бескид" Шаламага.

В/ч А4699 образовалась в апреле 2022 года из добровольцев, которые после собеседования заключают контракт и проходят дополнительную военную подготовку в подразделении, действующих военнослужащих и военных-специалистов. Подразделение прошло путь от отдельного штурмового батальона до отдельного штурмового полка, и теперь – бригады.

В июне батальон принимал участие в боях под Светлодарском в Донецкой области, сменив на позициях в направлении Углегорской ТЭС бойцов 30-й бригады.

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Євген Пилипенко

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