UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В составе ВСУ пополнение – 47-я штурмовая бригада

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 10:48
В составе ВСУ пополнение – 47-я штурмовая бригада - Фото
Фото: 47 бригада ВСУ

15 ноября в составе Вооруженных Сил Украины появилось новое формирование – 47 бригада, которое выросло до таких масштабов за время полномасштабной войны из отдельного батальона. Об этом сообщил в Facebook ее главный мастер-сержант Валерий Маркус.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"С сегодняшнего дня мы – 47 бригада. Бюрократические процедуры расширения пройдены", – написал он.

По его словам, теперь "в кратчайшие сроки дополучаем вооружение, технику и возвращаемся на фронт уже в статусе бригады".

До расширения комбатом в/ч был 25-летний капитан Иван "Бескид" Шаламага.

Иван Шаламага и Валерий Маркус (фото — Facebook второго)

В/ч А4699 образовалась в апреле 2022 года из добровольцев, которые после собеседования заключают контракт и проходят дополнительную военную подготовку в подразделении, действующих военнослужащих и военных-специалистов. Подразделение прошло путь от отдельного штурмового батальона до отдельного штурмового полка, и теперь – бригады.

В июне батальон принимал участие в боях под Светлодарском в Донецкой области, сменив на позициях в направлении Углегорской ТЭС бойцов 30-й бригады.

Читайте также: Премьер Польши – об уроке истории: Судьба Украины казалась предрешенной, а случилось иначе 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война 47 бригада Валерий Маркус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 