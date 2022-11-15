У россиян крупные разовые потери автотехники и бронемашин, ПВО также нанесен ущерб – ГШ
По состоянию на 15 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 82 080 военнослужащих ВС РФ.
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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 13 танков, 25 бронемашин, 11 артиллерийских систем и целых 35 единиц автотехники и автоцистерн. 14 ноября уничтожено приблизительно 710 человек личного состава врага.
Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 14 ноября включительно:
личного состава — около 82 080 человек (+710 за прошедшие сутки);
танков — 2861 единица (+13);
боевых бронированных машин — 5773 (+25);
артиллерийских систем — 1850 (+11);
РСЗО — 393 (-);
средств ПВО — 208 (+2);
самолетов — 278 (-);
вертолетов — 261 (-);
автотехники и автоцистерн — 4351 (+35);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1511 (+2);
спецтехники — 160 (-);
крылатых ракет — 399 (-).
- 9 ноября 2022 года топ-генерал армии США Милли заявил, что потери ВСУ и РФ, "вероятно", сопоставимы и составляют "100 000 человек" с каждой стороны. Он намекнул, что Пентагон не против, чтобы РФ и Украина пошли на переговоры.
- 14 ноября главнокомандующий ВСУ Залужный заверил Милли, что украинские военные не примут переговоров с Россией и выгонят оккупанта с нашей земли.
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