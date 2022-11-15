У россиян крупные разовые потери автотехники и бронемашин, ПВО также нанесен ущерб – ГШ

По состоянию на 15 ноября, по подсчетам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ориентировочное число потерь оккупационных войск России с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года составляет уже 82 080 военнослужащих ВС РФ.

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За прошлые сутки ВСУ вывели из строя или захватили 13 танков, 25 бронемашин, 11 артиллерийских систем и целых 35 единиц автотехники и автоцистерн. 14 ноября уничтожено приблизительно 710 человек личного состава врага.

Суммарные боевые потери россиян с 24 февраля по 14 ноября включительно:

личного состава — около 82 080 человек (+710 за прошедшие сутки);

танков — 2861 единица (+13);

боевых бронированных машин — 5773 (+25);

артиллерийских систем — 1850 (+11);

РСЗО — 393 (-);

средств ПВО — 208 (+2);

самолетов — 278 (-);

вертолетов — 261 (-);

автотехники и автоцистерн — 4351 (+35);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1511 (+2);

спецтехники — ​​160 (-);

крылатых ракет — 399 (-).

9 ноября 2022 года топ-генерал армии США Милли заявил, что потери ВСУ и РФ, "вероятно", сопоставимы и составляют "100 000 человек" с каждой стороны. Он намекнул, что Пентагон не против, чтобы РФ и Украина пошли на переговоры.

14 ноября главнокомандующий ВСУ Залужный заверил Милли, что украинские военные не примут переговоров с Россией и выгонят оккупанта с нашей земли.

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Євген Пилипенко

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