В составе ВСУ воюют более 10 000 жителей Крыма
В составе Вооруженных Сил Украины независимость нашего государства защищают более 10 000 жителей Крыма. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков во время дискуссии ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Укринформ.
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"По данным Совета ветеранов Крыма, в ВСУ более 10 000 жителей Крыма с оружием в руках борются за территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Чистиков.
По словам зампостпереда президента в Крыму, некоторые из крымчан воюют в ВСУ с 2014 года, а некоторые присоединились после полномасштабного вторжения России.
- В сегодняшней сводке Генштаб сообщил, что в Олешках и Скадовске Херсонской области российские оккупанты готовятся к бегству в Крым, опасаясь наступления ВСУ.
- У Байдена заявили, что Украина сама решит судьбу Крыма, и акцентировали, что это произойдет при поддержке США.
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