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В составе ВСУ воюют более 10 000 жителей Крыма

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 17:15
В составе ВСУ воюют более 10 000 жителей Крыма - Фото
Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В составе Вооруженных Сил Украины независимость нашего государства защищают более 10 000 жителей Крыма. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков во время дискуссии ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Укринформ.

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"По данным Совета ветеранов Крыма, в ВСУ более 10 000 жителей Крыма с оружием в руках борются за территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Чистиков.

По словам зампостпереда президента в Крыму, некоторые из крымчан воюют в ВСУ с 2014 года, а некоторые присоединились после полномасштабного вторжения России.

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Наталія Медведєва
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ВСУ война Крым
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