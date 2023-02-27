В составе ВСУ воюют более 10 000 жителей Крыма

В составе Вооруженных Сил Украины независимость нашего государства защищают более 10 000 жителей Крыма. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков во время дискуссии ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Укринформ.

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"По данным Совета ветеранов Крыма, в ВСУ более 10 000 жителей Крыма с оружием в руках борются за территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Чистиков.

По словам зампостпереда президента в Крыму, некоторые из крымчан воюют в ВСУ с 2014 года, а некоторые присоединились после полномасштабного вторжения России.

В сегодняшней сводке Генштаб сообщил, что в Олешках и Скадовске Херсонской области российские оккупанты готовятся к бегству в Крым, опасаясь наступления ВСУ.

У Байдена заявили, что Украина сама решит судьбу Крыма, и акцентировали, что это произойдет при поддержке США.

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Наталія Медведєва

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