В соцсетях появился фейковый "график отключений" от Укрэнерго. Компания опровергла

В компании акцентировали, что не публикуют никаких графиков отключений

Иллюстративное фото: Depositphotos

Национальная энергетическая компания Укрэнерго сообщила о появлении в соцсетях фейкового сообщения с якобы графиком отключении электроэнергии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Укрэнерго отметило, что "мошенники в который раз используют логотип и название нашей компании в своих целях".

В соцсетях распространяется фейковое сообщение об отключении через Telegram-канал, якобы извещающее о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог, пояснила компания.

Оператор напомнил, что не публикует никаких графиков, а актуальную информацию об энергоснабжении потребители могут отслеживать на официальном сайте местного облэнерго или в личном кабинете потребителя.

Коллаж: Укрэнерго

В ночь на 8 мая Россия совершила пятый с начала весны массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг применил 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed.

Целью российской атаки были объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Укрэнерго сообщило, что было вынуждено ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

Читайте также: Разрушенная тепловая генерация. Почему это критично и что делать