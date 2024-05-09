У соцмережах з'явився фейковий "графік відключень" від Укренерго. Компанія спростувала
Національна енергетична компанія Укренерго повідомила про появу у соцмережах фейкового повідомлення з нібито графіком відключення електроенергії.
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Укренерго зазначило, що "шахраї вкотре використовують логотип та назву нашої компанії у своїх цілях".
У соцмережах розповсюджується фейкове повідомлення про відключення через Telegram-канал, котрий буцімто сповіщає про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог, пояснила компанія.
Оператор нагадав, що не публікує жодних графіків, а актуальну інформацію про енергопостачання споживачі можуть відстежувати на офіційному сайті місцевого обленерго або в особистому кабінеті споживача.
- У ніч проти 8 травня Росія здійснила п'ятий з початку весни масований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог застосував 55 ракет і 21 ударний безпілотник типу Shahed.
Ціллю сьогоднішньої російської атаки були об'єкти генерації та передання електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
- Укренерго повідомило, що було вимушено обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.
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