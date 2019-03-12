В Совете Европы призвали Раду отложить языковой закон

Совет Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала депутатов Рады не проводить голосование по языковому закону до окончания президентских выборов. Об этом Европейской правде сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - сказала Миятович.

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В процесс разработки таких законопроектов, по ее убеждению, должны быть вовлечены различные языковые группы.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - призвала Миятович.

28 февраля депутаты Рады начали рассматривать проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 5670-д. Ко второму чтению к проекту были поданы 2082 поправки.