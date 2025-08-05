В США инициировали расследование действий администрации Обамы по вмешательству РФ в выборы

Расследование должно установить, могли ли чиновники Обамы нарушить федеральное законодательство во время выборов в 2016 году

Барак Обама. Фото: EPA

Генпрокурор США Пам Бонди поручила Министерству юстиции начать расследование большого жюри относительно действий администрации экс-президента Штатов Барака Обамы во время выборов 2016 года. Об этом NBC News сообщил высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

Расследование должно установить, могли ли должностные лица администрации Обамы нарушить федеральное законодательство при оценке действий России в период президентских выборов 2016 года.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что точного графика заседания большого жюри нет, и что начало рассмотрения дела может занять месяцы.

Чиновник также заявил, что письмо, подписанное Бонди, содержит поручение неназванному федеральному прокурору начать представление доказательств большому жюри присяжных для обеспечения потенциальных федеральных обвинительных актов.

Однако в письме не говорится о том, какие будут выдвинуты обвинения, кого большое жюри будет расследовать и где оно будет собираться.

Инициатива стала публичной после заявления директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая в июле на брифинге в Белом доме обвинила отдельных должностных лиц времен Обамы в "предательском заговоре" против тогдашнего кандидата в президенты Трампа.

В то же время бывшие представители Министерства юстиции и национальной безопасности США раскритиковали инициативу, назвав ее "опасным политическим шагом" и "попыткой отвлечь внимание от других скандалов", в частности дела Джеффри Эпштейна, отмечает издание.