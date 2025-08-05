У США ініціювали розслідування дій адміністрації Обами щодо втручання Росії у вибори

Розслідування має встановити, чи могли посадовці Обами порушити федеральне законодавство під час виборів у 2016 році

Барак Обама (Фото: EPA)

Генпрокурорка США Пам Бонді доручила Міністерству юстиції розпочати розслідування великого журі щодо дій адміністрації експрезидента Штатів Барака Обами під час виборів 2016 року. Про це NBC News повідомив високопоставлений чиновник адміністрації Дональда Трампа.

Розслідування має встановити, чи могли посадовці адміністрації Обами порушити федеральне законодавство під час оцінки дій Росії у період президентських виборів 2016 року.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив, що точного графіка засідання великого журі немає, і що початок розгляду справи може зайняти місяці.

Посадовець також заявив, що лист, підписаний Бонді, містить доручення неназваному федеральному прокурору розпочати подання доказів великому журі присяжних для забезпечення потенційних федеральних обвинувальних актів.

Проте в листі не йдеться про те, які будуть висунуті звинувачення, кого велике журі розслідуватиме і де воно збиратиметься.

Ініціатива стала публічною після заяви директорки Національної розвідки Тулсі Габбард, яка в липні на брифінгу у Білому домі звинуватила окремих посадовців часів Обами у "зрадницькій змові" проти тодішнього кандидата в президенти Трампа.

Водночас колишні представники Міністерства юстиції та національної безпеки США розкритикували ініціативу, назвавши її "небезпечним політичним кроком" і "спробою відвернути увагу від інших скандалів", зокрема справи Джеффрі Епштейна, зазначає видання.