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В Старобельске взорвали машину "начальника МРЭО". Он работал на россиян с 2014 года — фото

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 12:38
В Старобельске взорвали машину
Дым после взрыва в Старобельске (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

Во временно оккупированном Старобельске взорвали машину "начальника МРЭО", который сотрудничал с оккупантами с 2014 года. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

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По его словам, каждый день поступает информация об "отличной" работе партизан на временно оккупированной территории Луганской области. Он отметил, что 11 августа в оккупированном Старобельске в машине коллаборанта, работавшего "начальником МРЭО", взорвалась газовая установка.

Гайдай заявил, что коллаборант сотрудничал с оккупантами с 2014 года и после взрыва находится в больнице в тяжелом состоянии. 

"Наверное, россияне по традиции начнут поисковые операции против партизан, в который раз никого не найдут и скажут, что коллаборант курил за рулем", — заявил глава Луганской ОВА. 

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Дмитрий Гриниченко
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война луганская область Сергей Гайдай коллаборанты партизаны
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