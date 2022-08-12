В Старобельске взорвали машину "начальника МРЭО". Он работал на россиян с 2014 года — фото

Во временно оккупированном Старобельске взорвали машину "начальника МРЭО", который сотрудничал с оккупантами с 2014 года. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, каждый день поступает информация об "отличной" работе партизан на временно оккупированной территории Луганской области. Он отметил, что 11 августа в оккупированном Старобельске в машине коллаборанта, работавшего "начальником МРЭО", взорвалась газовая установка.

Гайдай заявил, что коллаборант сотрудничал с оккупантами с 2014 года и после взрыва находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Наверное, россияне по традиции начнут поисковые операции против партизан, в который раз никого не найдут и скажут, что коллаборант курил за рулем", — заявил глава Луганской ОВА.

9 августа во временно оккупированном Мелитополе партизаны "повредили" штаб партии Единая Россия, в котором велась подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

12 августа мелитопольский мэр Иван Федоров, который находится на свободной территории Украины, заявил о ранении одного из коллаборационистов в оккупированном городе Олега Шостака – соратника гауляйтера на оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Во временно оккупированном Крыму стали активнее партизаны и движение сопротивления России, заявляли в украинской военной разведке.

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Дмитрий Гриниченко

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