В столице Ливии начались столкновения вооруженных группировок, есть погибшие – видео

27 августа в столице Ливии Триполи начались столкновения между соперничающими вооруженными группировками, есть погибшие среди мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press.

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Агентство цитирует местные медиа, которые пишут об уличных боях между вооруженными формированиями, одно из которых возглавляет Хайтам Таджури, а другое - Абдель-Гани аль-Кикли.

В службе экстренной помощи сообщили, что от выстрела в грудь скончался известный в Ливии комик Мустафа Барака, и еще, по меньшей мере, пять других мирных жителей получили ранения.

Агентство Al Arabiya уточняет, что перестрелки начались в ночь на 27 августа и продолжались до утра. Источники агентства утверждают, что бои начались после нападения одной из группировок на базу другой.

В социальных сетях пишут уже о семерых погибших гражданских, но эта информация пока не подтверждена.

15 октября 2020 года "повара Путина" Евгения Пригожина внесли в санкционный список Европейского союза из-за действий связанного с ним ЧВК Вагнера в Ливии.

В апреле ВСУ уничтожили на Донбассе группу наемников из Ливии, которые воевали в ЧВК Вагнера.

Ситуация в Ливии была одной из тем, которые обсуждали 5 августа на встрече в Сочи Путин и Эрдоган.

Сергей Бережной

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