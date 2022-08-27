UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В столице Ливии начались столкновения вооруженных группировок, есть погибшие – видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 19:14
В столице Ливии начались столкновения вооруженных группировок, есть погибшие – видео - Фото
Перестрелка в Триполи (Фото - EPA)

27 августа в столице Ливии Триполи начались столкновения между соперничающими вооруженными группировками, есть погибшие среди мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Агентство цитирует местные медиа, которые пишут об уличных боях между вооруженными формированиями, одно из которых возглавляет Хайтам Таджури, а другое - Абдель-Гани аль-Кикли.

В службе экстренной помощи сообщили, что от выстрела в грудь скончался известный в Ливии комик Мустафа Барака, и еще, по меньшей мере, пять других мирных жителей получили ранения.

Агентство Al Arabiya уточняет, что перестрелки начались в ночь на 27 августа и продолжались до утра. Источники агентства утверждают, что бои начались после нападения одной из группировок на базу другой.

В социальных сетях пишут уже о семерых погибших гражданских, но эта информация пока не подтверждена. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погибшие ливия триполи боестолкновения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 